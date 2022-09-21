Гастроэнтеролог назвала возможную причину развития рака и депрессии у детей

Терапевт Вероника Ведяшкина: фастфуд грозит ребенку диабетом, депрессией и раком

Регулярное употребление фастфуда грозит ребенку развитием депрессии, диабета и рака, рассказала терапевт и гастроэнтеролог Lahta Clinic Вероника Ведяшкина. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала опасные детские заболевания, возможной причиной которых может стать фастфуд.

По словам Ведяшкиной, если ребенок страдает хроническими заболеваниями пищеварения, лишним весом, сахарным диабетом, то посещение ресторанов быстрого питания стоит строго ограничить. Она не рекомендовала детям употреблять фастфуд чаще раза в месяц, а особо опасными назвала сладкие газированные напитки, продукты, приготовленные во фритюре, такие как картофель фри, наггетсы, а также мясные полуфабрикаты — колбасы и сосиски. «Все эти продукты содержат большое количество сахара, соли, органических кислот, трансжиров и канцерогенов, фосфатов, которые в дальнейшем могут быть причиной развития кариеса, сахарного диабета, атеросклероза, депрессий, нарушения кальциевого обмена в организме, заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкологии», — считает гастроэнтеролог.

Самыми безвредными блюдами из фастфуда врач сочла соки, запеченный картофель, печеные пироги, сырную пиццу. В детском возрасте, продолжила Ведяшкина, в заведениях общепита стоит есть овощные салаты, яблочные и морковные ломтики, а в качестве напитков выбирать воду или несладкий чай.

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