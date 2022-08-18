Врач опровергла мнение европейских врачей о пользе кока-колы при инфекциях

Инфекционист Чаленко: мнение европейских врачей о пользе кока-колы при инфекциях ошибочно

Мнение европейских врачей о пользе кока-колы при ротавирусных инфекциях ошибочно, уверена врач-инфекционист Татьяна Чаленко. Она опровергла пользу неожиданного метода от иностранных коллег в интервью для Ura.ru.

По словам Чаленко, среди европейских врачей появилась тенденция рекомендовать больным пить колу для лечения ротавируса, борьбы с тошнотой и снижения степени интоксикации. Подобные заблуждения о лечебных свойствах газировки, пояснила врач, могут быть связаны с тем, что в коле содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротавирусной инфекции. «Но никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих это, конечно же, нет,» — добавила она.

Инфекционист уверена, что кола не подходит для лечения. «Это агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию», — предупредила она.

Она подчеркнула, что для борьбы с ротавирусом главное — избежать обезвоживания, для этого больному надо начать пить низкоосмолярные солевые растворы. «Далее это пробиотики и при появлении аппетита — ферментотерапия, но это при необходимости», — заключила Чаленко.

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