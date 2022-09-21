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Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта

Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта в Майами

Фото: IMAGO /Steve Vas / Globallookpress.com

Охранник 36-летней американской певицы и актрисы Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин Пенелопой Джин во время концерта в Майами. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 17 сентября во время выступления поп-знаменитости в американском штате Флорида, которое позже было отменено из-за грозы. По словам Джин, поклонники спутали ее с исполнительницей, а охранник Гаги, будучи уверенным в том, что перед ним певица, следовал за ней, стараясь защитить от толпы.

В какой-то момент дрэг-квин удалось перекричать фанатов артистки, и она заявила, что не Гага, а «трансвестит», после чего повернулась к охраннику, который, по ее словам, был очень растерян.

В августе стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере». За участие в новом проекте студии DC артистка получит 10 миллионов долларов.

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Анастасия Астахова
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