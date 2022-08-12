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Стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере»

Певица Леди Гага получит 10 миллионов долларов за роль Харли Квинн в «Джокере»

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Леди Гага получит 10 миллионов долларов за роль злодейки Харли Квинн в сиквеле «Джокера». Об этом сообщает Variety.

Как утверждает издание, гонорар актера Хоакина Феникса будет в два раза больше: он заработает 20 миллионов долларов за главную роль. Столько же получит режиссер фильма Тодд Филлипс. Всего производство второй части «Джокера» обойдется студии Warner Bros. в 150 миллионов долларов.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Ранее стало известно, что фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Съемки проекта стартуют в декабре. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

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Дениза Мацаева
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