Ида Галич ответила на вопрос об эмиграции из России

Блогерша Ида Галич заявила, что находится в Москве и не планирует покидать страну

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич ответила на вопрос о том, планирует ли она эмигрировать из России. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что находится в Москве и не планирует покидать страну.

«Я в Москве. Уезжать никуда не планирую», — сообщила блогерша.

Галич рассказала, что в ее семье есть несколько человек, которые подходят под критерии объявленной ранее частичной мобилизации. Ведущая также посоветовала подписчикам не поддаваться всеобщей панике и не доверять непроверенной информации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам главы государства, в армию могут призвать тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет военную специальность.