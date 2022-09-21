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Ида Галич ответила на вопрос об эмиграции из России

Блогерша Ида Галич заявила, что находится в Москве и не планирует покидать страну
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич ответила на вопрос о том, планирует ли она эмигрировать из России. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она заявила, что находится в Москве и не планирует покидать страну.

«Я в Москве. Уезжать никуда не планирую», — сообщила блогерша.

Галич рассказала, что в ее семье есть несколько человек, которые подходят под критерии объявленной ранее частичной мобилизации. Ведущая также посоветовала подписчикам не поддаваться всеобщей панике и не доверять непроверенной информации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам главы государства, в армию могут призвать тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет военную специальность.

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Олег Давыдов
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