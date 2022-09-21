Самый тяжелый британец пригрозил отобравшим у него газировку медсестрам полицией

В Великобритании мужчина с ожирением пригрозил медсестрам полицией за отобранную газировку

Самый тяжелый человек Великобритании пригрозил, что вызовет полицию, когда медсестры отобрали у него газировку. Об этом сообщает The Sun.

32-летний Джейсон Холт весит 298 килограммов и страдает от множества проблем со здоровьем. Недавно из-за ожирения у мужчины начали отказывать внутренние органы, и его госпитализировали. В больнице ему удалось сбросить 13 килограммов. Затем он несколько месяцев провел в доме престарелых.

Когда британец начал худеть, его переселили в специально оборудованное под его нужды жилище. Оставшись без надзора, он снова набрал потерянные килограммы. Теперь мужчина находится под постоянным наблюдением медицинского персонала, который следит за его диетой и здоровьем.

Раньше мужчина увлекался чипсами, фастфудом, сладостями и едой навынос. Также он ежедневно выкуривал не менее 30 сигарет и выпивал три-четыре литра сладких напитков.

Из-за медсестер от этих привычек пришлось отказаться. Они отбирают у него газировку и не позволяют пить больше полутора литров жидкости в день. Ограничения настолько возмущали мужчину, что он собирался вызвать полицию и пожаловаться.

По словам британца, он осознает, что может умереть, если не изменит образ жизни и не похудеет. «Я бросил курить пару месяцев назад. Я твердо решил есть только один раз в день и перестать заказывать еду», — уверяет Холт.

Ранее сообщалось, что весившая 178 килограммов жительница Великобритании едва не перевернула лодку во время отдыха и после этого похудела на 90 килограммов. Она стала есть много клетчатки и белка и начала пить больше воды.