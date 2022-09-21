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Путин проинформировал Госдуму о начале частичной мобилизации

Президент Путин проинформировал Госдуму о решении начать частичную мобилизацию
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проинформировал Госдуму о решении объявить частичную мобилизацию в стране. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент РФ Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении в нашей стране частичной мобилизации. В соответствии с федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" Госдума получила уведомление, направленное нашим президентом парламенту», — сказал Володин.

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20 сентября 2022

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Никита Абрамов
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