Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Отдохнувшая в Азербайджане россиянка выяснила мнение местных жителей о русских

Россиянка пообщалась с азербайджанцами и выяснила, что они считают русских веселыми

Фото: HIGH TWO / Globallookpress.com

Россиянка проехалась автостопом от Крыма до Азербайджана и выяснила настоящее мнение жителей бывшей республики СССР о русских. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Во время отдыха в стране девушке удалось пообщаться с одним из местных жителей, который помог ей добраться из Баку до границы с Грузией. По словам водителя, он путешествовал по многим странам, в том числе ему удалось некоторое время прожить в России. «Он сказал, что ничего такого от страны и людей не ожидал. Он слышал разные истории, что у нас здесь относятся к людям другой нации не самым приятным образом, но лично к нему никто никаких претензий не имел», — рассказала отечественная туристка.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

При этом азербайджанец подчеркнул, что считает русских очень веселыми. «Кстати, про девушек он тоже сказал, что они в России очень веселые и простые, — добавила тревел-блогерша. — У них в стране, если у тебя еще нет толстого кошелька, своей квартиры и дорогой машины, ни одна девушка даже не взглянет в твою сторону. А русские красавицы, цитирую, ценят тебя за душу и искренность, а не за золото в кармане».

Ранее в сентябре российским путешественникам посоветовали отказаться от посещения граничащих с Азербайджаном регионов Армении. В сообщении посольства РФ в Армении уточняется, что рекомендация связана с обострения ситуации на границе двух государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине
Отдохнувшая в Азербайджане россиянка выяснила мнение местных жителей о русских
В Европе уйдут годы на замещение одного российского сырья
США призвали избегать необоснованных запретов на вывоз удобрений
Политолог назвал единственный вариант разрешения конфликта на Украине
ООН подтвердила встречу Гутерриша с женой Зеленского
Невеста забила жениха до смерти за публикацию ее обнаженных фотографий
США предрекли «подрыв» экономики на своем «минном поле»
Стало известно об использовании «оружия массового убеждения» в ходе спецоперации
Жена Зеленского появилась на Генассамблее ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.