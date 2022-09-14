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Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные регионы Армении

Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от посещения приграничных районов Армении

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российским путешественникам посоветовали отказаться от посещения граничащих с Азербайджаном регионов Армении. Такую рекомендацию выпустило посольство РФ в Армении в официальном Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что речь идет о районах Сюникской, Гегаркуникской и Вайоцдзорской областей республики. Заявление дипмиссии связано с обострения ситуации на границе двух государств.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла 12 сентября. Уточняется, что Ереван обвинил Баку в обстреле приграничных территорий, а в Баку заявили, что нанесение ударов по военным объектам Армении было ответом на провокации против Вооруженных сил Азербайджана.

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Марк Успенский
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