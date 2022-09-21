Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Венгрия заявила о «состязании страданий» между ЕС и Россией из-за санкций

Госсекретарь МИД Венгрии заявил, что Европа сильнее настрадалась от санкций, чем Россия
СюжетСанкции против России:

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

После введения санкций против России между Москвой и Европейским союзом (ЕС) началось состязание страданий. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, решая вводить санкции, в Брюсселе обещали, что они будут более болезненны для России, чем для ЕС. По его словам, этого не произошло. «И брюссельские политики если не говорят, то думают, что если мы "перестрадаем" русских в этой истории, то все будет хорошо. Однако они не обещали, что нам придется больше страдать», — заключил Менцер.

Госсекретарь добавил, что те, кто говорит о влиянии санкций на РФ в долгосрочной перспективе, не воспринимают всерьез политическую реальность и тяжесть текущих проблем.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Евросоюз продолжит вводить санкции против России, это приведет к усилению энергетического кризиса в объединении. «ЕС должен перестать упоминать введение восьмого пакета санкции, перестать вводить меры, которые только углубят кризис поставок энергоресурсов», — призвал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о секретном пункте указа о частичной мобилизации
Госдума поручила направить Европарламенту обращение по позиции России по СВО
Российскому ОПК предрекли неизбежные изменения
Шойгу объяснил решение увеличить численность российской армии агрессией Запада
Кинолог рассказал об эмоциональном состоянии корги Елизаветы II после ее смерти
В центре Днепра появилась улица Степана Бандеры
Российским водителям разрешат предъявлять права в электронном виде
Минск призвал ООН не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Песков прокомментировал слова Борреля о военном трибунале над россиянами
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.