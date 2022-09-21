Венгрия заявила о «состязании страданий» между ЕС и Россией из-за санкций

Госсекретарь МИД Венгрии заявил, что Европа сильнее настрадалась от санкций, чем Россия

После введения санкций против России между Москвой и Европейским союзом (ЕС) началось состязание страданий. Об этом заявил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, решая вводить санкции, в Брюсселе обещали, что они будут более болезненны для России, чем для ЕС. По его словам, этого не произошло. «И брюссельские политики если не говорят, то думают, что если мы "перестрадаем" русских в этой истории, то все будет хорошо. Однако они не обещали, что нам придется больше страдать», — заключил Менцер.

Госсекретарь добавил, что те, кто говорит о влиянии санкций на РФ в долгосрочной перспективе, не воспринимают всерьез политическую реальность и тяжесть текущих проблем.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Евросоюз продолжит вводить санкции против России, это приведет к усилению энергетического кризиса в объединении. «ЕС должен перестать упоминать введение восьмого пакета санкции, перестать вводить меры, которые только углубят кризис поставок энергоресурсов», — призвал он.