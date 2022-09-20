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Венгрия призвала ЕС не вводить санкции против России из-за энергокризиса

Глава МИД Венгрии призвал ЕС не вводить санкции против России из-за энергокризиса
СюжетСанкции против России:

Фото: Borja Suarez / Reuters

Если Евросоюз продолжит вводить санкции против России, это приведет к усилению энергетического кризиса в объединении. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитату приводит Reuters.

«ЕС должен перестать упоминать введение восьмого пакета санкции, перестать вводить меры, которые только углубят кризис поставок энергоресурсов», — призвал дипломат.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер считает, что страны ЕС на фоне кризиса на Украине вынуждены действовать вопреки собственным интересам. Кроме того, объединение уже фактически «проиграло», поскольку у него увеличивается количество финансовых долгов, а общество становится все более разобщенным.

12 сентября стало известно, что Еврокомиссия предложила сдержать беспрецедентный рост цен на газ в регионе с помощью введения временного налога на сверхприбыль энергетических компаний. Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году.

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Виктория Кондратьева
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