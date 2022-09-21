Модель снялась в купальнике с эффектом голого тела и была обругана в сети

Модель Камилла Алмейда снялась в купальнике бренда Fashion Nova с эффектом голого тела

Модель Камилла Алмейда снялась в купальнике бренда Fashion Nova с эффектом голого тела и была обругана в сети. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном снимке девушка позировала в бассейне, стоя по пояс в воде лицом к камере. При этом она надела указанный предмет гардероба нюдового оттенка стоимостью 27 фунтов стерлингов (примерно 1,9 тысячи рублей), принт на котором повторял особенности обнаженной женской фигуры. Манекенщица убрала влажные волосы назад и дополнила образ солнцезащитными очками в ярко-зеленой оправе.

В свою очередь пользователи сети раскритиковали дизайн изделия, отметив, что Алмейда могла обойтись без него. «Мне не нравится этот купальник — он бесполезен. Если ты хочешь ходить голой, просто сделай это», «Дикость. От меня точно "нет"», «Это уже слишком», «Просто купайся обнаженной», — прокомментировали они.

В июне американская модель Кайли Дженнер примерила купальник с эффектом голой груди и озадачила фанатов. 24-летняя знаменитость опубликовала серию кадров с отдыха, на которых позирует в бикини из коллаборации люксового французского бренда Jean Paul Gaultier и российской стилистки и дизайнера Лотты Волковой. Известно, что в коллекцию вошли предметы гардероба с принтами, имитирующими обнаженное женское тело.