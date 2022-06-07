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Кайли Дженнер примерила бикини с эффектом голой груди и озадачила фанатов

Модель Кайли Дженнер примерила бикини Jean Paul Gaultier с эффектом голой груди

Фото: @kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер примерила купальник с эффектом голой груди и озадачила фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя знаменитость опубликовала серию кадров с отдыха, на которых позирует в бикини из коллаборации люксового французского бренда Jean Paul Gaultier и российской стилистки и дизайнера Лотты Волковой. Известно, что в коллекцию вошли предметы гардероба с принтами, имитирующими обнаженное женское тело.

Так, на упомянутых фотографиях Дженнер запечатлела себя в бюстгальтере с откровенным изображением груди. «Свободу соскам», — подписала публикацию звезда реалити-шоу.

Публикация набрала более восьми миллионов лайков и десятки тысяч комментариев. «Тогда почему ты прячешь их?», «Сначала показалось, что грудь настоящая», «Ты напугала меня, Кайли», «Она купила это бикини на Shein?» — писали юзеры.

В мае российская певица Наталья Ионова, также известная под псевдонимом Глюкоза, станцевала на камеру в платье с эффектом обнаженного тела. Наряд из совместной коллекции бренда Jean Paul Gaultier и дизайнера Лотты Волковой возмутил подписчиков артистки. Пользователи сети сочли образ вульгарным.

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Полина Гераскина
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