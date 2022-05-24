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Глюкоза снялась в платье с эффектом голого тела и возмутила фанатов

Певица Глюкоза возмутила поклонников платьем с имитирующим обнаженное женское тело принтом

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, поделилась видео в наряде с эффектом голого тела и возмутила поклонников. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость станцевала на камеру вместе с певцом Никитой Мусатовым под собственный трек «Пати Экзотика». На размещенных кадрах поп-исполнительница запечатлена в облегающем платье с принтом, имитирующим обнаженное женское тело. Известно, что российский модельер Лотта Волкова разработала дизайн данной вещи для бренда Jean Paul Gaultier.

Подписчики не оценили образ Глюкозы, посчитав его чересчур вульгарным, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Платье просто ужас», «Зачем сниматься в таких откровенных нарядах?», «Очень безвкусно и дешево», «Почему вы постоянно в вульгарной одежде? Уже даже скучно», «Фетиш на наготу?», «И это смотрят дети», — высказались фанаты.

В ноябре 2021 года Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. В размещенном ролике звезда запечатлена на пляже. На ней черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Образ артистки дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse.

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Карина Черных
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