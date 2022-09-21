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Инсайдер раскрыл характеристики iPhone 15

Инсайдер: iPhone 15 Ultra получит поддержку 8К-записи и стартовую цену 1199 долларов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Известный инсайдер LeaksApplePro рассказал о характеристиках iPhone следующего поколения. Соответствующая информация опубликована в Twitter автора.

Специалист отметил, что в 2023 году Apple планирует снова выпустить четыре модели смартфонов. В линейку войдут базовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также продвинутые модели iPhone 15 Pro и 15 Ultra. Топовые устройства получат новейший чип A17 Bionic, стартовые останутся с процессором A16. Все четыре модели будут иметь новый вырез Dynamic Island и получат разъем USB-C вместо Lightning.

Из раскрытой информации следует, что iPhone 15 Ultra окажется самым продвинутым флагманом, который будет заметно отличаться от других девайсов. Так, девайс должен первым в истории смартфонов Apple получить поддержку записи видео в разрешении 8К, автономность его аккумулятора — по сравнению с батареей iPhone 14 Pro Max — увеличат на 3-4 часа работы. 6,7-дюймовый телефон окажется самым дорогим в истории смартфонов Apple — специалист полагает, что его стоимость будет начинаться с 1199 долларов. Для сравнения, iPhone 14 Pro Max оценили минимум в 1099 долларов.

В конце сентября аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что все флагманские iPhone 2023 года выпуска получат вырез Dynamic Island. При этом функцию ProMotion будут поддерживать только топовые устройства.

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Андрей Ставицкий
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