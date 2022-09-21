В Госдуму внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке

В Госдуму внесут законопроект о выплате государством ипотечных платежей мобилизованных

До конца текущей недели в Госдуму собираются внести законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

Он сказал, что это должно стать мерой поддержки для тех, кого коснется мобилизация, и «государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов». Депутат считает, что подобная мера должна быть распространена на «весь период службы в рядах российской армии».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что парламентарии прорабатывают поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. «Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место», — заметила она и допустила также закрепление в кодексе мер по государственной компенсации для граждан в случае потери работы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.