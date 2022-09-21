Названы пилотные регионы для внедрения исламского банкинга в России

Татарстан и Башкирия стали пилотными регионами по внедрению исламского банкинга

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в некоторых регионах России внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, в качестве пилотных регионов, где начнут тестировать эту систему, отобрали Дагестан, Чечню, Башкирию и Татарстан.

О готовящемся законопроекте «О деятельности по партнерскому финансированию» стало известно в июле. Тогда «Коммерсантъ» писал, что, согласно этому документу, банковские услуги по исламским законам будут оказывать специальные некредитные финансовые фирмы — организации партнерского финансирования (ОПФ). Они смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление.

Еще ОПФ смогут предоставлять денежные займы без последующего вознаграждения, финансировать торговую и производственную деятельность компании, участвуя в ее уставном капитале, а также давать поручительства.