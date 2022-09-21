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Кадыров пообещал любой ценой добраться до Закаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал любой ценой добраться до Ахмеда Закаева
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал любой ценой добраться до экс-эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Соответствующее обращение на чеченском языке он опубликовал в Telegram.

«Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал», — заявил Кадыров. По его словам, Закаев порочит честь чеченского народа и чеченских мужчин. «Его нельзя назвать ни мужиком, ни женщиной, записывает видео с призывами не принимать участие в спецоперации на Украине, предлагает бежать, покинуть родину», — пояснил он.

Как сообщил Кадыров, на данный момент Закаев находится в зоне проведения спецоперации, и «кто его настигнет первым, должен его уничтожить». Тем, кто «оказался по ту сторону» и хочет вернуться домой, глава Чечни гарантировал мирную и обеспеченную жизнь за выстрел в Закаева.

Кадыров также напомнил, что Чечня является неотъемлемой частью России. «Как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет. Мы, чеченцы, свободный народ в России. Мы сами решили быть в ее составе. Сами решили ее защищать», — заключил он.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к уехавшим за границу жителям республики, которые «называют себя защитниками чеченцев». Он назвал их трусами, которые бросили Чечню в тяжелый момент и «продались за так называемые права ЛГБТ и так называемую свободу европейского слова».

Марина Совина
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