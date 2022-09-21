В Херсоне утвердили текст бюллетеней для референдума о присоединении к России

ЦИК Херсонской области утвердил текст бюллетеней для референдума о присоединении к России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Херсонской области на заседании утвердила форму и текст бюллетеней для референдума о присоединении региона к России. Об этом сообщила председатель ЦИК Марина Захарова, пишет РИА Новости.

«Вопрос бюллетеня будет звучать так, это будет один вопрос, я подчеркну: "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?"», — заявила Захарова.

Она также отметила, что бюллетень будет на русском и украинском языках.

Ранее Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Необходимость такой меры в ОС объяснили террористическими актами со стороны украинских властей. Предварительно, он референдум состоится 4 ноября.