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Херсон решил не интересоваться мнением Украины

Замглавы Херсонской области Стремоусов: регион не учтет мнение Украины о референдуме

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Херсонской области заявили, что не собираются учитывать мнение Украины о грядущем референдуме о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Для нас нынешние представители киевской власти — это террористы и нацисты. Нам неинтересны заявления и позиции киевских властей. Киевские власти для нас перестали существовать», — объяснил Стремоусов.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. «Референдумы ничего не изменят», — сказал глава украинской дипломатии.

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