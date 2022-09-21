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Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева

Мэр Киева Кличко заявил, что попросил у Берлина помощи с пунктами обогрева и генераторами
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попросил у Германии помощи с мобильными пунктами обогрева и генераторами, которые могли бы помочь жителям во время отопительного сезона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Общаюсь с немецкими партнерами о помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения», — рассказал Кличко.

Алевтина Запольская
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