Власти Киева попросили Германию помочь с пунктами обогрева

Мэр Киева Кличко заявил, что попросил у Берлина помощи с пунктами обогрева и генераторами

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попросил у Германии помощи с мобильными пунктами обогрева и генераторами, которые могли бы помочь жителям во время отопительного сезона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Общаюсь с немецкими партнерами о помощи украинской столице и киевлянам пройти этот отопительный сезон, который будет очень сложным в условиях военного положения», — рассказал Кличко.