49-летняя Хайди Клум появилась на публике в пиджаке на голое тело

Daily Mail: 49-летняя модель Хайди Клум появилась в пиджаке на голое тело в Милане

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в наряде на голое тело и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

49-летняя знаменитость посетила красную дорожку, организованную в рамках открытия Недели моды в Милане. Для мероприятия она выбрала пиджак, оформленный золотистыми узорами и глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что под ним отсутствует бюстгальтер. Свой образ манекенщица дополнила длинными сапогами черного цвета и массивными кольцами.

Отмечается, что на красной дорожке к модели присоединилась ее дочь, Лени Клум, которая, в свою очередь, приняла участие в показе модного бренда About You.

Ранее в сентябре Хайди Клум снялась в нижнем белье и разозлила фанатов. Знаменитость опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она танцует перед камерой в кружевном бюстгальтере и трусах. Однако некоторые поклонники возмутились ее поведением.