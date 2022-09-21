Вопрос призыва россиян с категорией B в военном билете разъяснили

Военный эксперт Коновалов: вопрос о мобилизации россиян с категорией B не возникал

Частичная мобилизация коснется только полностью здоровых призывников, заявил военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил ситуацию с россиянами, у которых в военном билете указана категория В.

«Давайте исходить из того, какая позиция объявлена. Призываются люди, которые прошли службу в вооруженных силах СССР и Российской Федерации и которые имеют военно-учетную специальность», — указал Коновалов.

Он подчеркнул, что в первую очередь призываться будут полностью здоровые люди. «Категорию B никто никуда не собирается брать. Вопрос по поводу этих людей не возникал. Никто сейчас не собирается брать людей с какими-то ограничениями», — отметил он.

Военный политолог указал, что требующееся число призывников небольшое. «Это один процент от нашего мобилизационного резерва», — подсчитал он.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.