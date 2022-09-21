Украина призвала удвоить поддержку страны

МИД Украины призвал удвоить поддержку Киева поставками оружия и антироссийскими санкциями

Необходимо усилить поддержку Киева в ответ на введение частичной мобилизации в России. К этому призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Единственный возможный ответ (...) — удвоить ставку на поддержку Украины. Новые санкции против России. Больше [поставок] оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России», — написал политик.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Сообщается, что призыву подлежат военные запаса, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

Путин объяснил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.