Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина призвала удвоить поддержку страны

МИД Украины призвал удвоить поддержку Киева поставками оружия и антироссийскими санкциями
СюжетСанкции против России:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Необходимо усилить поддержку Киева в ответ на введение частичной мобилизации в России. К этому призвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

«Единственный возможный ответ (...) — удвоить ставку на поддержку Украины. Новые санкции против России. Больше [поставок] оружия Украине. Больше солидарности с украинцами. Больше компаний и предприятий, уходящих из России», — написал политик.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Сообщается, что призыву подлежат военные запаса, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.

Путин объяснил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
Найдена повышающая риск болезни Альцгеймера мутация
Жители Московского региона стали активнее интересоваться покупкой новых квартир
Назван процент неофициально работающих москвичей
Названы шансы хоккеиста Федотова попасть под частичную мобилизацию
Названы непригодные для машинной стирки вещи
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В США рассказали про причину возможного импичмента Байдена
Путин назвал условия изъятия объектов культурного наследия у иностранцев
Пятиметровый крокодил напал на оседлавшего его дрессировщика
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.