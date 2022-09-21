Россиянин дважды пытался убить новорожденного сына из-за плача

Житель Красноярского края дважды пытался убить новорожденного сына из-за плача

В Красноярском крае мужчина дважды попытался убить новорожденного сына, сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, 24 января пьяный 41-летний житель Мотыгинского района, раздраженный плачем месячного сына, взял младенца на руки и силой прижал его к груди. В результате ребенка госпитализировали с переломами ребер. Младенец находился в больнице до 4 марта.

Аналогичная ситуация произошла вечером 19 марта. Россиянин отправил свою жену в магазин за алкоголем и остался наедине с младенцем. В какой-то момент ребенок начал плакать. Разозленный мужчина несколько раз ударил сына ладонью в живот, а также головой о кресло. Он перестал избивать малыша только после возвращения супруги.

Как установили следователи, россиянка попыталась вызвать скорую, однако ее муж, испугавшись, что о случившемся узнают силовики, начал угрожать жене убийством и замахиваться на нее кочергой. Женщине тайком удалось сообщить обо всем в полицию. Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали мужчину, а его сына госпитализировали.

Следствие выяснило, что в 2001 году россиянин уже был судим за убийство ребенка. Как пишет пресс-служба СК, он пытался отрицать избиение сына, однако после предъявления всех улик признался в совершенном преступлении. В отношение него были возбуждены дела по трем статьям Уголовного кодекса: об умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью ребенка, о покушении на жизнь малолетнего, а также об угрозе убийством. Кроме того, решается вопрос о лишении родителей младенца прав на его воспитание.

Ранее 38-летняя жительница Екатеринбурге до смерти забила своего трехмесячного сына. Пьяная россиянка одним ударом сломала ребенку челюсть, после чего нанесла ему еще девять ударов рукой в голову.