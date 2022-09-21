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Лавров сообщил о позиции России относительно подготовки к выборам в США

Лавров: Россия не вмешивается, но внимательно следит за подготовкой к выборам в США

Фото: Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о позиции России относительно подготовки к ноябрьским выборам в конгресс США. О ней он сообщил в интервью изданию Newsweek.

Министр подчеркнул, что Россия принципиально не намерена вмешиваться во внутренние дела иностранных государств, в том числе Соединенных Штатов. «Мы не вмешиваемся, но, конечно, внимательно следим за подготовкой к ноябрьским промежуточным выборам в конгресс. Это не прихоть, а обязанность дипломатов, журналистов, ученых», — заявил он.

Лавров также отметил, что в России не преувеличивают значение результатов предстоящих выборов в США в контексте улучшения российско-американских отношений. По его словам, это связано со «стойким неприятием в Капитолии самой идеи равноправного диалога с Москвой». «Еще слишком рано что-либо говорить о президентской кампании в США 2024 года, поскольку она еще толком не началась», — сказал министр.

Ранее Лавров высказался о степени участия США в конфликте на Украине. По его словам, Соединенные Штаты находятся на грани превращения из сторонних наблюдателей в полноценных участников происходящего.

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Варвара Кузьмина
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