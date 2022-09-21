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Литва повысила уровень готовности армии

Глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил, что Вильнюс повышает уровень готовности армии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Из-за объявленной частичной мобилизации в России литовские власти решили повысить уровень готовности своей армии, заявил министр обороны страны Арвидас Анушаускас, передает РИА Новости. По его словам, это делается из-за того, что Литва граничит с Калининградской областью.

«Поскольку российская (частичная — прим. «Ленты.ру») военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности», — сказал Анушаускас.

Он также поделился, что в Вильнюсе обсуждают дальнейшую военную помощь Украине и призвал «всех союзников увеличить поток этой помощи».

Накануне стало известно, что Латвия проведет консультации со своими союзниками из-за объявленной в России частичной мобилизации. По словам министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевичса, Рига считает необходимым обсудить «возможные дополнительные меры безопасности в регионе».

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Василий Мека
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