Латвия озаботилась мобилизацией в России

Глава МИД Латвии Ринкевичс: Рига поговорит со своими союзниками из-за мобилизации в России

Латвия проведет консультации со своими союзниками из-за объявленной в России частичной мобилизации, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС. Он также добавил, что Рига хочет обсудить возможные дополнительные меры безопасности в регионе.

«Латвия проконсультируется с союзниками и партнерами по поводу совместных действий в связи с начатой Россией (частичной — прим. «Ленты.ру») мобилизацией», — сказал Ринкевичс.

По его мнению, необходимо обсудить «возможные дополнительные меры безопасности в регионе». При этом глава латвийского МИД сообщил, что считает уровень военный угрозы его стране низким.

Ранее Ринкевичс объявил, что россиянам, уклоняющимся от мобилизации, латвийские визы выдаваться не будут. На такой шаг власти страны пошли из соображений безопасности.