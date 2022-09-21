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Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам в целях безопасности

МИД Латвии: россиянам, уклоняющимся от мобилизации, визы выдаваться не будут
СюжетВизы в Европу:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В целях безопасности власти Латвии не будут выдавать гуманитарные визы граждан РФ, которые избегают мобилизации на территории своей страны. Об этом заявил глава МИД балтийской республики Эдгар Ринкевич, сообщает ТАСС.

«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие виды виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября», - заявил глава латвийского МИД.

Ранее власти Балтии, Польша и Финляндия заявили о запрете для россиян выезжать на территории их стран. 31 августа страны Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией во время неформальной встречи Совета ЕС в Праге.

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Татьяна Антоненко
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