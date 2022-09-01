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Россия не станет закрывать границы европейцам в ответ на санкции

Лавров: Россия не станет закрывать границы европейцам в ответ на визовые санкции

Фото: Александр Земляниченко / XinHua / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не считает нужным закрывать границы страны для европейских граждан в ответ на шаги Европейского союза по запрету виз для россиян. Об этом сообщает ТАСС.

«России не нужно закрываться и коллективно наказывать граждан Европейского союза в ответ на ограничения с шенгенскими визами», — сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. По его словам, нет смысла самоизолироваться, а те «любимые персонажи», которых нужно наказать, уже отмечены в санкционных списках.

«Запад будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в Шенгенскую зону спрашивать у человека, за кого он, за красных или за белых, чей Крым по три раза», — иронично прокомментировал глава российского МИД.

Татьяна Антоненко
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