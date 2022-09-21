В Эстонии предложили признать «террористическими организациями» ЛНР и ДНР

Глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил признать ЛНР и ДНР «террористическими организациями»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил признать Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) «террористическими организациями». Об этом он заявил изданию Politico.

«Эстония предлагает ЕС признать Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями — так же, как мы считаем террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в России — прим. «Ленты.ру»)», — утверждает глава эстонского МИД.

По его словам, нужно увеличить военную помощь Киеву, а также срочно усилить санкции против России.

Ранее стало известно, что Эстония примет меры в ответ на объявление частичной мобилизации в России.

Как утверждает заместитель командующего Силами обороны республики генерал Вейко-Велло Палм, подготовка ответного пакета находится в завершающей стадии. Он не стал раскрывать детали плана и подчеркнул, что прямая военная угроза стране в связи с мобилизацией в России не возросла.