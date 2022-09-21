В ЛНР спрогнозировали усиление союзных сил

Посол ЛНР Мирошник заявил, что частичная мобилизация в РФ приведет к усилению союзных сил

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник заявил, что союзные силы будут укреплены благодаря объявленной частичной мобилизации в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы ждем очень мощного военного и военно-технического усиления нашей группировки воюющей против украинского режима и НАТОвского участия в войне», — утверждает посол.

Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других государств, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Позднее глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.