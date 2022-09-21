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Задержан глава комитета по охране памятников Петербурга

Глава комитета по охране памятников Петербурга Сергей Макаров задержан следователями

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Задержан глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, чиновника отвезли в Следственное управление по Ленинградской области. Ему предъявлено превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Задержанию предшествовал обыск в рабочем кабинете Макарова.

В августе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за начавшегося сноса флигелей особняка Салтыковой в Петербурге. До этого уже завели дело о превышении должностных полномочий на сотрудников КГИОП из-за подготовки к сносу исторических зданий, в том числе дома Лапина 1840 года постройки.

18 августа стало известно, что Бастрыкин, раскритиковав работу петербургских следователей по делам о сносе исторических домов, передал их в главное управление СК РФ. Глава СК поручил создать специальную группу для расследования нарушений, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Петербурге.

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Марина Совина
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