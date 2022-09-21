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В Минобороны перечислили три условия для призыва на службу по мобилизации

В Минобороны заявили, что под мобилизацию попадают граждане, которые имеют боевой опыт
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Частичной мобилизации для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине подлежат те граждане, которые попадают под три ключевых пункта. Об этом со ссылкой на представителей Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Перечисляя необходимые условия, Симоньян уточнила, что мобилизовать планируют отслуживших в армии, имеющих военно-учетную специальность, которая сейчас нужна, а также тех, кто имеют боевой опыт.

При этом журналистка указала, что информация об интересующих оборонное ведомство военно-учетных специальностях засекречена.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также сообщал, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

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Варвара Кошечкина
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