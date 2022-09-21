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Полиция в Кишиневе забрала матрасы у минтигующих

Протестующие в Кишиневе пожаловались на полицию, забирающую палатки и матрасы

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Протестующие в столице Молдавии Кишиневе пожаловались, что полиция забирает у них матрасы и палатки, которые предназначались для ночлега на улице. Об этом сообщает РИА Новости. Недовольные политикой нынешних властей страны провели в лагере у здания законодательного органа республики уже третью ночь.

«Да, было холодно, но терпимо. Вчера ночью вообще дождь шел, но ничего — выстояли. Организаторы и обычные граждане приносят теплую одежду, одеяла, спальные мешки, так что утепляемся, а нагрянут холода — придется греться у костра. Есть уверенность, что победим, несмотря на трудности и различные козни. Вчера вечером полиция остановила транспорт и конфисковала матрасы, палатки, другие вещи, которые везли для нас», — рассказал один из протестующих.

Ранее лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал все оппозиционные силы страны выйти на протесты против правительства Майи Санду 18 сентября. Вскоре стало известно, что оппозиция намерена проводить протесты до полной отставки властей республики.

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Василий Мека
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