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Оппозиция Молдавии решила проводить протесты до полной отставки властей

В оппозиционной партии «Шор» сообщили о планах протестовать до отставки властей Молдавии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидер фракции оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер сообщила, что молдавская оппозиция намерена проводить протесты до полной отставки властей республики. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы будем бороться до полной победы. Протесты оппозиции продлятся до тех пор, пока президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица и все правительство не уйдут в отставку», — заявила Траубер перед началом заседания судейской коллегии.

Молдавская оппозиция уверена, что руководство страны пытается ее всячески притеснять. Почетный председатель партии «Шор», депутат Кишиневского муниципального совета Валерий Клименко обвинил руководство Молдавии в подавлении политических оппонентов.

Ранее оппозиция провела многотысячную антиправительственную акцию перед зданием администрации президента в Кишиневе, на которой скандировали лозунги «Долой власть!», «В отставку!», «Долой Майю Санду!» и «Позор!».

21 июля Траубер задержали сотрудники прокуратуры республики. Ее лишили депутатской неприкосновенности после обвинений в финансовых нарушениях.

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Кристина Есикова
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