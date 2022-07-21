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В Молдавии задержали одного из лидеров оппозиционной партии

В Молдавии задержали одного из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Сотрудники прокуратуры Молдавии в четверг, 21 июля, задержали лидера фракции оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Таубер задержали на 72 часа. Ее лишили депутатской неприкосновенности после обвинений в финансовых нарушениях.

На этом фоне бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест, его обвиняют в госизмене и коррупции. А в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики предупредили о риске войны с Молдавией из-за возможного выхода Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе.

Кроме того, сегодня стало известно о задержании российских миротворцев в Молдавии. «В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

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