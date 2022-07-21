Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе

В МИД России заявили о задержании в Кишиневе российских миротворцев, направлявшихся в ПМР

Российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), задержали в Кишиневе. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал он.

Москва расценивает подобные действия как недружественные. Дипломат пообещал, что российская сторона отреагирует должным образом на политику Молдавии.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев призвал усилить миротворческую операцию в регионе. По его словам, попытки Кишинева модернизировать армию свидетельствуют о намерениях разрешить конфликт в регионе силовыми методами.

Конфликт между ПМР и Молдавией начался в 1991 году. Пока сторонам не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В Приднестровье находятся миротворцы, в том числе российские. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских военных из ПМР.