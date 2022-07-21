Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе

В МИД России заявили о задержании в Кишиневе российских миротворцев, направлявшихся в ПМР

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Российских миротворцев, направлявшихся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), задержали в Кишиневе. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«В аэропорту Кишинева без объяснения причин много раз задерживались российские офицеры, которые направлялись в Приднестровье для укомплектования на ротационной основе российского контингента», — рассказал он.

Москва расценивает подобные действия как недружественные. Дипломат пообещал, что российская сторона отреагирует должным образом на политику Молдавии.

Ранее глава МИД ПМР Виталий Игнатьев призвал усилить миротворческую операцию в регионе. По его словам, попытки Кишинева модернизировать армию свидетельствуют о намерениях разрешить конфликт в регионе силовыми методами.

Конфликт между ПМР и Молдавией начался в 1991 году. Пока сторонам не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В Приднестровье находятся миротворцы, в том числе российские. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских военных из ПМР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Москва заявила о задержании российских миротворцев в Кишиневе
Из российского отдела полиции украли 500 бутылок изъятого алкоголя
Аршавин призвал клубы РПЛ отказаться от легионеров
Минобороны обвинило Молдавию в помехах российским миротворцам в Приднестровье
Последствия разлада в ЕС из-за газа оценили
Москвичка на Bentley нашла способ не платить за парковку
Захарова обвинила украинские власти в экспериментах над гражданами страны
Европа оценила зависимость России от импорта высоких технологий
В Госдуме заявили об интересе Запада в открытии второго фронта в Молдавии
В Москве перевозившая пациента машина скорой помощи попала в ДТП
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.