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В Приднестровье призвали усилить помощь миротворцев в регионе

Глава МИД ПМР Игнатьев призвал усилить миротворческую операцию в регионе

Фото: МИД ПМР

В Приднестровье следует усилить помощь миротворцев, призвал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства заявил, что после больших усилий по стабилизации ситуации нежелательно организовывать новую миротворческую операцию в регионе. «Разумнее и правильнее сегодня защищать операцию на Днестре», — сказал он.

По его словам, необходимо разработать план дальнейших действий по ситуации, поскольку попытки Кишинева модернизировать армию свидетельствуют о намерениях разрешить конфликт в регионе силовыми методами.

Ранее сотрудник МИД России Алексей Полищук заявил, что блокада Приднестровья со стороны Молдавии может привести к разморозке приднестровского конфликта, чего нельзя допустить. По его мнению, экономические ограничения могут обострить отношения двух республик.

Конфликт между ПМР и Молдавией начался в 1991 году. Пока сторонам не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В Приднестровье находятся миротворцы, в том числе российские. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских военных из ПМР.

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Алевтина Запольская
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