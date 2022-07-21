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В МИД России заявили о риске разморозки конфликта в Приднестровье

В МИД России заявили, что блокада Приднестровья Молдавией может разморозить конфликт

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Блокада непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) со стороны Молдавии может привести к разморозке приднестровского конфликта, допустить этого нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, возврат Молдавии к использованию элемента экономической блокады способен еще сильнее обострить отношения с Приднестровьем.

Ранее о риске войны с Молдавией предупредил глава Приднестровья Виталий Игнатьев. К этому, считает он, может привести возможный выход Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе.

Конфликт между ПМР и Молдавией начался в 1991 году. Пока сторонам не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В Приднестровье находятся миротворцы, в том числе российские. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских военных из ПМР.

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Алевтина Запольская
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