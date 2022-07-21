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Экс-президенту Молдавии продлили домашний арест

Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток

Фото: Aurel Obreja / AP

Домашний арест продлили экс-президенту Молдавии Игорю Додону. Об этом сообщил прокурор Петр Ярмалюк, передает РИА Новости.

«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», — рассказал Ярмалюк.

Ранее бывший вице-премьер страны Владислав Кульминский заявил, что арест Додона безоснователен. Бывший политик назвал арест экс-президента цирком и заявил, что «политически» не может понять действия прокуратуры.

В конце мая бывшего главу государства отправили под домашний арест по обвинению в государственной измене и коррупции. После этого ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.

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Анастасия Заикина
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