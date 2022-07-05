Арест Додона назвали цирком

Бывший вице-премьер Молдавии Кульминский назвал арест экс-президента страны Додона цирком

Арест экс-президента Молдавии Игоря Додона безоснователен. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Владислав Кульминский в интервью телеканалу N4, его цитирует ТАСС.

«В задержании Игоря Додона, как и в случае с бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло, аргументов я не увидел», — сказал Кульминский. Он также предостерег прокуратуру от создания опасных прецедентов, имея в виду обвинения против высокопоставленного политика.

Бывший вице-премьер назвал арест экс-президента цирком и заявил, что «политически» не может понять действия прокуратуры.

«У меня возникли сомнения, когда я увидел прокурора, который возгордился собой. Он выглядел не очень убедительно», — добавил Кульминский.

29 июня Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста, под который его отправили в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.