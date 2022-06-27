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Додону предъявлены новые обвинения

Экс-президенту Молдавии Додону предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий

Фото: Aurel Obreja / AP

Бывшему президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены новые обвинения. Об этом пишет Noi.md.

Додону вменяют совершение преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы. В декабре экс-президент был допрошен в качестве подозреваемого. Уголовное дело касается закупки электроэнергии в 2008-2009 годах через посредническую компанию. По данным следствия, во время пребывания Додона на посту министра экономики была создана мошенническая схема, в результате чего из бюджета похитили 12 миллионов долларов.

26 мая суд отправил Додона под домашний арест по обвинению в государственной измене и коррупции.

Бывший президент утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы Молдавии Майи Санду.

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София Сарджвеладзе
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