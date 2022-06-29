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Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста

Апелляционная палата Кишинева отказалась выпустить Додона из-под домашнего ареста

Фото: Aurel Obreja / AP

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста. Апелляционная палата Кишинева отклонила соответствующий запрос защиты, передает РИА Новости.

Адвокаты экс-президента требовали отменить решение о продлении домашнего ареста Додону на 30 суток.

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.

Сам экс-президент утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы Молдавии Майи Санду.

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Алевтина Запольская
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