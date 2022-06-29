Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста
Апелляционная палата Кишинева отказалась выпустить Додона из-под домашнего ареста
Бывшего президента Молдавии Игоря Додона отказались выпустить из-под домашнего ареста. Апелляционная палата Кишинева отклонила соответствующий запрос защиты, передает РИА Новости.
Адвокаты экс-президента требовали отменить решение о продлении домашнего ареста Додону на 30 суток.
Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Позже ему вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.
Сам экс-президент утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы Молдавии Майи Санду.