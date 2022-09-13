В Молдавии призвали все оппозиционные силы выйти на улицы

Лидер молдавский партии «Шор» призвал все оппозиционные силы выйти на протест 18 сентября

Лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал все оппозиционные силы страны выйти на протесты против правительства Майи Санду, сообщает РИА Новости.

«У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать "нет" [президенту Молдавии] Майе Санду и PAS (правящей партии "Действие и солидарность" — прим. «Ленты.ру»). Объединившись, мы станем сильнее», — заявил Шор.

В конце июня партия «Шор» сумела собрать на главной площади Кишинева многотысячную акцию протеста. Участники требовали отставки президента и расформирования парламента, который находится под контролем «Партии действия и солидарности».

7 сентября экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию в стране «критической». По его словам, продовольствие подорожало на 38,4 процента, а газ — более чем в пять раз.

