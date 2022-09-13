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В Молдавии призвали все оппозиционные силы выйти на улицы

Лидер молдавский партии «Шор» призвал все оппозиционные силы выйти на протест 18 сентября
Илан Шор

Илан Шор. Кадр: Ilan Shor / YouTube

Лидер молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал все оппозиционные силы страны выйти на протесты против правительства Майи Санду, сообщает РИА Новости.

«У нас могут быть разные мнения друг о друге, но нас должно объединять одно святое дело: жизнь людей, которая сегодня катится под откос. Вот почему я призываю всех выйти на улицу 18 сентября без партийных флагов и сказать "нет" [президенту Молдавии] Майе Санду и PAS (правящей партии "Действие и солидарность" — прим. «Ленты.ру»). Объединившись, мы станем сильнее», — заявил Шор.

В конце июня партия «Шор» сумела собрать на главной площади Кишинева многотысячную акцию протеста. Участники требовали отставки президента и расформирования парламента, который находится под контролем «Партии действия и солидарности».

7 сентября экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию в стране «критической». По его словам, продовольствие подорожало на 38,4 процента, а газ — более чем в пять раз.

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