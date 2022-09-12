Додон назвал ситуацию в Молдавии критической

Экс-президент Молдавии Додон назвал критической ситуацию в Молдавии из-за подорожания газа

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал ситуацию в республике критической из-за подорожания газа. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Два года назад президент Майя Санду и ее Партия действия и солидарности (ПДС) пообещали людям "наступление хороших времен". На деле они оказались худшими за последние два десятилетия: годовая инфляция в августе достигла 34,3 процента — это самый высокий показатель в Европе», — заявил Додон.

Продовольствие, отметил бывший президент, подорожало на 38,4 процента, а газ — более, чем в пять раз.

В Молдавии на фоне энергетического кризиса начали отключать газ потребителям, которые не смогли за него вовремя заплатить. С начала августа было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев (более 200 тысяч долларов).

При этом власти Молдавии пообещали компенсировать жителям затраты на газ. Отмечается, что компенсация будет частичной и реализуется за счет западных грантов.