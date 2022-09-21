Контртеррористические учения начались в Мелитополе
В Запорожской области: заявили, что в Мелитополе начались контртеррористические учения
Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности стартовали в Мелитополе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, в населенном пункте начались тренировки по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. «Цель учений — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур», — подчеркнул он.
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Рогов добавил, что правоохранительные органы привлекли к учениям тяжелую технику, которая будет находиться во всех районах города.
18 сентября в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.