Контртеррористические учения начались в Мелитополе

В Запорожской области: заявили, что в Мелитополе начались контртеррористические учения

Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности стартовали в Мелитополе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, в населенном пункте начались тренировки по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. «Цель учений — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур», — подчеркнул он.

Рогов добавил, что правоохранительные органы привлекли к учениям тяжелую технику, которая будет находиться во всех районах города.

18 сентября в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.