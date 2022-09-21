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Контртеррористические учения начались в Мелитополе

В Запорожской области: заявили, что в Мелитополе начались контртеррористические учения

Фото: РИА Новости

Контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности стартовали в Мелитополе, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, в населенном пункте начались тренировки по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов. «Цель учений — обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур», — подчеркнул он.

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Рогов добавил, что правоохранительные органы привлекли к учениям тяжелую технику, которая будет находиться во всех районах города.

18 сентября в центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями. Находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.

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Марина Совина
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