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Российскому ОПК предрекли неизбежные изменения

Эксперт Леонков: в России неизбежно изменится работа ОПК

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России неизбежно изменится работа российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), предрек «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«В первую очередь это касается отрасли, отвечающей за выпуск боеприпасов. Сейчас идет локальная операция [по защите Донбасса], но даже в ее масштабах потребовалось большое количество мин, снарядов, ракет. Артиллерия, на которую сейчас легла большая нагрузка, должна получить большое количество запасных стволов», — сказал специалист.

По его словам, необходимо насыщать войска реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» с высокоточными боеприпасами, а также квадрокоптерами.

«Те же квадрокоптеры у нас отсутствовали, но боевые действия показали их эффективность. Их производство предстоит наладить», — сказал специалист.

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В сентябре президент России Владимир Путин призвал наращивать производственные мощности и модернизировать ряд предприятий ОПК.

В том же месяце «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что «Торнадо-С» получат новые реактивные снаряды с БПЛА внутри, которые смогут глушить связь и радары противника.

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Иван Потапов
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