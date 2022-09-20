Путин призвал нарастить производственные мощности оборонных предприятий

Путин призвал наращивать производственные мощности и модернизировать ряд предприятий ОПК

Нужно нарастить производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом на встрече с представителями оборонной отрасли заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«[Нужно] качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», —сказал президент.

По его мнению, делать это нужно эффективно и быстро. Путин подчеркнул, что отечественная военная техника на Украине эффективно противостоит западным вооружениям.

Ранее глава государства заявил, что россияне испытывают гордость за армию и флот страны. По его словам, граждане России ценят профессионализм и мужество военных.