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Путин призвал нарастить производственные мощности оборонных предприятий

Путин призвал наращивать производственные мощности и модернизировать ряд предприятий ОПК

Фото: Konstantin Zavrazhin / Reuters

Нужно нарастить производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом на встрече с представителями оборонной отрасли заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«[Нужно] качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», —сказал президент.

По его мнению, делать это нужно эффективно и быстро. Путин подчеркнул, что отечественная военная техника на Украине эффективно противостоит западным вооружениям.

Ранее глава государства заявил, что россияне испытывают гордость за армию и флот страны. По его словам, граждане России ценят профессионализм и мужество военных.

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Анастасия Шейкина
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