Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о гордости россиян за армию и флот

Президент Путин заявил, что россияне гордятся армией и флотом страны

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне испытывают гордость за армию и флот страны. Об этом на открытии форума «Армия-2022» заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что граждане России ценят профессионализм и мужество военных и напомнил об их участии в судьбах стран-соседей России. «Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитете, и безопасности Родины, несли свободу другим народам», — объявил Путин.

Также во время выступления Путин заявил, что подготовка и повышение квалификации иностранных военных в России имеет большие перспективы.

Президент ежегодно посещает форум «Армия» и выступает на нем с речью. Согласно программе форума, президент примет участие и в других мероприятиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Погиб один из лучших летчиков Украины
Алена Свиридова рассказала о самостоятельной постройке веранды в доме
Посетители зоопарка спасли женщину от аллигатора
Казахстан заявил о готовности признать власть талибов
Путин оценил работу российских войск на Украине
Путин заявил о больших перспективах подготовки иностранных военных в России
Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу
Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины
Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине
Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках у России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.