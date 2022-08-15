Путин заявил о гордости россиян за армию и флот

Президент Путин заявил, что россияне гордятся армией и флотом страны

Россияне испытывают гордость за армию и флот страны. Об этом на открытии форума «Армия-2022» заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что граждане России ценят профессионализм и мужество военных и напомнил об их участии в судьбах стран-соседей России. «Во все времена они надежно стояли на страже и суверенитете, и безопасности Родины, несли свободу другим народам», — объявил Путин.

Также во время выступления Путин заявил, что подготовка и повышение квалификации иностранных военных в России имеет большие перспективы.

Президент ежегодно посещает форум «Армия» и выступает на нем с речью. Согласно программе форума, президент примет участие и в других мероприятиях.